Casertana sfida ad alta intensità | c' è il banco di prova contro il Picerno

La Casertana si prepara a sfidare il Picerno domani alle 17.30, in una partita che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Gli allenamenti intensi degli ultimi giorni puntano a migliorare la compattezza in campo e a superare le difficoltà offensive. La squadra ha lavorato sui dettagli tattici, consapevole dell'importanza di questa gara. I giocatori sono concentrati e pronti a dare il massimo, sapendo che una vittoria potrebbe dare una svolta nel campionato. La partita si giocherà allo stadio locale, davanti ai tifosi.
Rientrano Bacchetti e Butic, stop per Liotti. Proia di nuovo disponibile, Viscardi squalificato Ultime prove tattiche e concentrazione massima per la Casertana, che domani (21 febbraio) alle 17.30 affronterà l’AZ Picerno in una sfida che può rappresentare uno snodo significativo del campionato. I rossoblù stanno lavorando con intensità agli ordini di Federico Coppitelli, in un clima da grande vigilia: ritmi elevati, attenzione maniacale ai dettagli e focus particolare sulle soluzioni offensive e sulle transizioni, ritenute determinanti contro un avversario organizzato e fisicamente competitivo come il Picerno.🔗 Leggi su Casertanews.it
