La regione MENA sarà il banco di prova del nuovo ordine internazionale

Da linkiesta.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione MENA si prepara a essere il centro di un nuovo scenario internazionale, con il Vicino e il Medio Oriente coinvolti in cambiamenti rapidi e intensi. Dopo anni di sviluppo lento, quest'area affronta un periodo di forti trasformazioni che si riflettono in eventi politici e sociali di grande impatto. La situazione attuale si caratterizza per una serie di avvenimenti che segnano una svolta significativa nel suo andamento.

La tenuta del cessate il fuoco a Gaza, la capacità siriana di consolidare la transizione e l’evoluzione delle relazioni gcc-occidente definiranno il quadro geopolitico dei prossimi mesi Tradizionalmente associati a ritmi lenti, il Vicino e il Medio Oriente si confermano alle prese con avvenimenti turbolenti, in un anno di transizioni profonde per la regione. Oltre alla fragile tregua a Gaza e alla storica visita di un Presidente siriano alla Casa Bianca, Ahmed al-Sharaa, con le impeccabili vesti e la folta barba, abbiamo assistito a una parziale svolta politica a Cipro Nord e a nuove tensioni nel Golfo Arabico. Alla fine dell’anno, il quadro... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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