Il blocco navale imposto dagli Stati Uniti per isolare economicamente l’Iran sembra non aver raggiunto gli obiettivi prefissati, secondo alcune fonti. Le autorità di Teheran dichiarano di avere molte alternative per resistere alle misure statunitensi e continuare a sostenere le proprie attività economiche. La situazione rimane comunque complessa, con tensioni tra le parti che continuano a influenzare gli equilibri nella regione.

Il blocco navale imposto dagli Stati Uniti per isolare economicamente l’Iran rischia di non produrre gli effetti sperati. Mentre da Washington si rivendica una strategia capace di “soffocare” l’economia della Repubblica islamica, da Teheran arriva una lettura opposta: il Paese avrebbe ancora margini significativi per aggirare la pressione americana e continuare a sostenere i propri flussi commerciali ed energetici. A sostenerlo è Foad Izadi, docente di relazioni internazionali all’Università di Teheran, che in un’intervista ad Al Jazeera ha sottolineato come l’Iran non sia affatto isolato dal punto di vista geografico e strategico. “Gli Stati Uniti sembrano dimenticare che l’Iran dispone di circa 6.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Iran, il blocco Usa non basta: “Teheran ha molte opzioni per resistere”. Ecco quali

Iran: esplosioni a Teheran e raid Usa-Israele al quinto giorno di guerra

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