Tensioni Usa-Iran tutte le opzioni di attacco | ecco cos' ha chiesto il presidente Trump

Il presidente Donald Trump ha chiesto di valutare tutte le opzioni per rispondere alle tensioni con l’Iran. Al momento, sembra che un attacco imminente sia stato evitato, anche se la situazione resta molto delicata. Le decisioni sui prossimi passi potrebbero arrivare a breve, ma per ora non ci sono segnali di azioni immediate.

L'attacco all' Iran che alcune ricostruzioni dei media Usa davano per imminente sembrerebbe essere stato rimandato. Almeno per ora. Durante il fine settimana, infatti, il Wall Street Journal ha pubblicato diversi retroscena sulle discussioni in corso tra la Casa Bianca e il Pentagono su una possibile operazione militare americana contro Teheran che, stando a quanto riferito da funzionari anonimi al quotidiano finanziario, non dovrebbe avvenire nell'immediato. Nonostante l'arrivo della portaerei USS Abraham Lincoln nella regione, il ministero della Difesa statunitense avrebbe ancora bisogno di tempo per predisporre ulteriori difese aeree per proteggere meglio Israele, gli alleati arabi e le forze americane da una rappresaglia del regime degli ayatollah e di un potenziale conflitto prolungato.

