Le opzioni Usa in Iran | dal blitz con i marines al blocco di Hormuz

Da cms.ilmanifesto.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’America si prepara a intervenire in Iran. I militari statunitensi hanno spostato una grande flotta nel Golfo, pronta a intervenire se necessario. Al momento, ci sono quattro opzioni sul tavolo, ma tutte presentano rischi e difficoltà. La tensione tra Washington e Teheran resta alta, con le forze statunitensi che monitorano attentamente la situazione.

Il buco nero Il Comando militare di Washington vaglia i piani di attacco e le possibili ripercussioni sul petrolio. Attesa per i bombardieri Il buco nero Il Comando militare di Washington vaglia i piani di attacco e le possibili ripercussioni sul petrolio. Attesa per i bombardieri «L’imponente Armada» che Donald Trump ha ordinato di dislocare intorno all’Iran è in attesa. Le opzioni sul tavolo si riducono a quattro al momento, ognuna con le sue criticità. Una serie di raid dalla distanza che prenderebbero di mira i centri di potere delle Guardie della rivoluzione, dell’esercito e dei vertici del governo, possibile e temuta dagli iraniani ma con alla base gli stessi problemi della prima eventualità. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

le opzioni usa in iran dal blitz con i marines al blocco di hormuz

© Cms.ilmanifesto.it - Le opzioni Usa in Iran: dal blitz con i marines al blocco di Hormuz

Approfondimenti su Armada Usa

Khamenei: "Spezzeremo la schiena ai sediziosi". Usa: "L'Iran non scherzi con Trump, tutte le opzioni su tavolo"

L'Iran, sotto la guida di Ali Khamenei, ha dichiarato di essere pronto a rispondere con fermezza alle proteste interne, affermando che le autorità devono

Iran, nuove sanzioni Usa: “Tutte le opzioni sul tavolo”. A Teheran internet ancora bloccato – La diretta

Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro funzionari iraniani coinvolti nella repressione delle proteste in corso da settimane.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Iran Protests | Trump Says Iran in “Big Trouble” as U.S. Warns of Strike Over Protests | 4K

Video Iran Protests | Trump Says Iran in “Big Trouble” as U.S. Warns of Strike Over Protests | 4K

Ultime notizie su Armada Usa

Argomenti discussi: Le opzioni Usa in Iran: dal blitz con i marines al blocco di Hormuz; Groenlandia, scontro USA-Europa: vola il VIX e risalgono i Treasury; Iran: le opzioni del regime; Iran, i pasdaran nella lista Ue dei terroristi. Teheran avverte le navi a Hormuz: Esercitazione militare imminente.

Iran, attacco USA imminente?/ Riaperto spazio aereo, Pasdaran: pronti alla guerra. Quali opzioni per TrumpAttacco USA imminente in Iran? Chiuso e riaperto lo spazio aereo, tutte le opzioni in campo per Trump. Regime reprime ma blocca le esecuzioni ... ilsussidiario.net

Iran, attacco USA imminente? Cosa può succedere/ Vertice Trump-Pentagono: le opzioni e le minacce di KhameneiTutte le opzioni in mano a Trump per affrontare la crisi in Iran: le proteste, i morti per strada e le ultime minacce di Khamenei. Ecco cosa può succedere TENSIONE ALLE STELLE IN MEDIO ORIENTE: PRONTO ... ilsussidiario.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.