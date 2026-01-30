Le opzioni Usa in Iran | dal blitz con i marines al blocco di Hormuz

L’America si prepara a intervenire in Iran. I militari statunitensi hanno spostato una grande flotta nel Golfo, pronta a intervenire se necessario. Al momento, ci sono quattro opzioni sul tavolo, ma tutte presentano rischi e difficoltà. La tensione tra Washington e Teheran resta alta, con le forze statunitensi che monitorano attentamente la situazione.

Il buco nero Il Comando militare di Washington vaglia i piani di attacco e le possibili ripercussioni sul petrolio. Attesa per i bombardieri Il buco nero Il Comando militare di Washington vaglia i piani di attacco e le possibili ripercussioni sul petrolio. Attesa per i bombardieri «L'imponente Armada» che Donald Trump ha ordinato di dislocare intorno all'Iran è in attesa. Le opzioni sul tavolo si riducono a quattro al momento, ognuna con le sue criticità. Una serie di raid dalla distanza che prenderebbero di mira i centri di potere delle Guardie della rivoluzione, dell'esercito e dei vertici del governo, possibile e temuta dagli iraniani ma con alla base gli stessi problemi della prima eventualità.

