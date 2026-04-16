Iran blocco totale delle esportazioni | l’economia si difende dai raid

L’economia iraniana si trova a fronteggiare una sospensione completa delle esportazioni, una misura adottata in risposta a recenti raid. La decisione ha portato a un'interruzione delle attività di vendita all’estero di vari settori, provocando conseguenze immediate sui flussi commerciali e sulle entrate del paese. Le autorità hanno comunicato questa misura come risposta alle operazioni militari, senza indicare eventuali tempi di riapertura o altre alternative.

L’economia dell’Iran affronta una sfida senza precedenti con il blocco totale delle vendite all’estero di derivati petrolchimici, una mossa dettata dalla necessità di proteggere le industrie locali dopo che i centri produttivi di Asaluyeh e Mahshahr sono stati colpiti da attacchi militari israeliani. La decisione di Teheran di fermare le esportazioni mira a garantire la continuità operativa del mercato interno, cercando di evitare che la carenza di materie prime paralizzi le catene di lavorazione nazionali in un momento di estrema vulnerabilità infrastrutturale. Il colpo ai poli industriali di Asaluyeh e Mahshahr. Le operazioni militari.🔗 Leggi su Ameve.eu

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