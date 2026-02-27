Nel Ramadan 2026 arrivano la pizza e l’intelligenza artificiale E il blocco delle esportazioni iraniane cambia la rotta dei datteri

Nel Ramadan del 2026 si segnalano novità significative: da un lato, l’arrivo della pizza e dell’intelligenza artificiale, dall’altro, il blocco delle esportazioni iraniane che modifica le rotte dei datteri. La data si inserisce nell’anno lunare islamico 1447, segnando un momento di cambiamenti nelle dinamiche commerciali e tecnologiche legate a questo periodo.

Geopolitica e tecnologia entrano nel Ramadan del 2026, o meglio nel Ramadan dell’anno lunare islamico 1447. Quello iniziato il 18 febbraio è un mese dedicato – per gli islamici – al raccoglimento, alla preghiera e all’astensione da tutti i piaceri dei sensi – come mangiare, bere, fumare, avere rapporti sessuali e ascoltare musica – dall’alba fino al tramonto. Ma cosa c’entrano questioni politiche ed economiche e applicazioni tecnologiche con questo rito? La sunna, termine che designa la condotta modello del profeta seguendo gli ahadith, i detti comprovati del profeta Maometto, raccomanda di interrompere il digiuno serale con una bevanda e dei datteri, prima di assumere il pasto principale. 🔗 Leggi su Open.online

