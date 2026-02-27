Inzaghi a rischio? L’ex Inter in crisi con il suo Al-Hilal | arrivano aggiornamenti sul tecnico piacentino

Un ex allenatore di calcio è al centro di voci di crisi con la sua squadra, l’Al-Hilal. Le notizie indicano che potrebbe essere vicino a un esonero, con aggiornamenti recenti che ne parlano. La situazione viene monitorata attentamente, mentre si aspettano sviluppi ufficiali sulla posizione del tecnico piacentino. Finora, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

