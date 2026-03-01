Inzaghi sotto pressione ad Al-Hilal | crisi per l’ex allenatore di Inter e Lazio

Simone Inzaghi si trova al centro di una crisi mentre allena l’Al-Hilal in Saudi Pro League. L’ex allenatore di Inter e Lazio sta affrontando momenti difficili con la squadra, che ha registrato risultati deludenti nelle ultime partite. La situazione ha portato a una crescente pressione sul tecnico, che si occupa di guidare il club in questa fase complicata.

Simone Inzaghi è arrivato in Arabia Saudita come uno dei tecnici più ambiti del panorama calcistico mondiale. Reduce da due finali di Champions League in tre anni con l'Inter Milan, il suo contratto è valutato intorno ai 26 milioni di euro a stagione, rendendolo il secondo allenatore più pagato al mondo, preceduto solo da Diego Simeone. La sua avventura a Riyadh, inizialmente catapultata sotto i migliori auspici, sta però attraversando un momento di crisi. All'inizio della stagione, l'Al Hilal aveva dominato il campionato saudita, conquistando un vantaggio di sette punti sui diretti inseguitori.