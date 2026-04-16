Invisibili Se il lavoro non basta | storie sulle nuove povertà con Fondazione Cariparma
Negli ultimi tempi si sono affacciate nuove forme di povertà che spesso non si riconoscono subito come tali, anche se influiscono sulla vita di molte persone. Queste situazioni si collegano alle trasformazioni del lavoro e coinvolgono fasce della popolazione che non sempre sono al centro dell’attenzione pubblica. La Fondazione Cariparma ha avviato iniziative per raccontare queste realtà invisibili, offrendo uno sguardo su storie di chi si trova a vivere senza un sostegno sufficiente.
Le nuove povertà non sono sempre visibili, ma attraversano in profondità il tessuto socio-economico italiano, intrecciandosi sempre più con le trasformazioni del mondo lavoro. Da questa consapevolezza nasce Invisibili. Se il lavoro non basta: storie di vulnerabilità economiche, il seminario di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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