Fondazione Cariparma al via ' Connessioni' il nuovo modello sperimentale di valorizzazione delle collezioni

La Fondazione Cariparma lancia ‘Connessioni’ dopo aver deciso di rinnovare il modo di presentare le sue collezioni d’arte, rispondendo alla richiesta di coinvolgere un pubblico più ampio e diversificato. A causa della crescente domanda di accesso più diretto e innovativo all’arte, l’ente ha scelto di sperimentare nuove modalità che mettano in relazione le opere con il territorio e le comunità locali. Un esempio concreto è la creazione di percorsi interattivi e spazi di condivisione, pensati per avvicinare l’arte a tutti i cittadini.

L'arte non solo come patrimonio da custodire, ma come esperienza da condividere, capace di attivare dialogo, inclusione e partecipazione. Questo percorso è iniziato nel 2022, sotto la precedente governance di Fondazione Cariparma, che aveva avviato una riflessione strategica sulle modalità di valorizzazione del proprio patrimonio artistico, in coerenza con la missione della Fondazione e in linea con l'evoluzione dei bisogni del territorio. Una riflessione che ha trovato attuazione nel nuovo Piano Strategico 2024-2027 della Fondazione, anche alla luce dei dati "Pat-ER" (Patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna), che registrano in Emilia-Romagna la presenza di 546 musei, gallerie e collezioni, di cui 77 situati nella sola provincia di Parma, seconda in regione per numerosità.