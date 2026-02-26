Il collettore crollato Nuova fase dei lavori Disagi fino all’autunno

Procedono i lavori per il risanamento del collettore fognario di viale Campania, una delle infrastrutture sotterranee più strategiche della città, collassata due anni fa mettendo in ginocchio un asse viabilistico fondamentale per i collegamenti dentro e fuori Monza. Oggi lungo quest’asse a ridosso del centro, fondamentale per chi deve spostarsi da una parte all’altra della città da San Fruttuoso a San Rocco o Sant’Albino, o per raggiungere le autostrade da un lato e viale Zara-viale Lombardia dall’altro, si viaggia ancora su due corsie, una per senso di marcia, con le due centrali chiuse per lavori. BrianzAcque ha avviato in questi giorni la fase dell’idroscarifica ad alta pressione, un passaggio tecnico fondamentale per rimuovere le parti ammalorate della condotta e preparare le superfici ai successivi interventi di consolidamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

