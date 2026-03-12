Castelfranco terminati i lavori per il nuovo asilo Bambini già nelle aule

Durante il Consiglio comunale di Castelfranco Pian di Scò, il sindaco ha annunciato che i lavori per il nuovo asilo nido sono stati completati e che i bambini sono già nelle aule. Le strutture sono state consegnate e sono operative da poco tempo, offrendo ora un nuovo spazio dedicato ai più piccoli del territorio. La comunicazione ha evidenziato che l'intervento si è concluso recentemente.

L'opera, dal costo complessivo di 756mila euro, è stata finanziata da fondi Pnrr. La soddisfazione del sindaco Rossi e dell'assessore Morbidelli La notizia più importante per il territorio, annunciata in apertura del Consiglio comunale di Castelfranco Pian di Scò dal sindaco Michele Rossi, è stata quella relativa al nuovo asilo nido di Castelfranco. I lavori, iniziati nel marzo dell'anno scorso, per le due aule didattiche, che ospiteranno 40 bambini, sono terminati. L'opera, dal costo complessivo di 756.000 euro, è stata finanziata da fondi Pnrr, è caratterizzata da un consumo energetico prossimo allo zero e da tecnologie compatibili con l'ambiente.