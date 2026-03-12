Napoli Fabrizio Romano conferma l’interesse di Manna per un attaccante del Chelsea

Fabrizio Romano ha confermato che Manna è interessato a un attaccante del Chelsea nel prossimo mercato estivo. Diversi club stanno pensando di rinforzare la linea offensiva con nuovi acquisti, e questa operazione potrebbe essere una delle più importanti. La trattativa riguarda un giocatore attualmente sotto contratto con il club londinese, e si prevede che le discussioni si intensificheranno nelle prossime settimane.

Il prossimo mercato estivo potrebbe essere dominato dal movimento degli attaccanti, con diverse squadre pronte a intervenire per rinforzare il reparto offensivo. Il fenomeno non riguarderà soltanto la Serie A, ma coinvolgerà molti dei principali club europei. Tra i nomi destinati a far parlare di sé c'è quello di Nicolas Jackson, centravanti che potrebbe presto cambiare nuovamente squadra. Secondo quanto riportato dagli esperti di calciomercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l'attaccante non dovrebbe proseguire la sua esperienza con il Bayern Monaco. Nonostante un rendimento discreto, 24 apparizioni complessive con 7 reti e 3 assist, il club bavarese non sarebbe orientato a esercitare il diritto di riscatto.