L'Inter sta pianificando importanti cambiamenti nel reparto difensivo e ha messo gli occhi su Gianluca Mancini, difensore della Roma. La società nerazzurra lo considera un possibile sostituto di Materazzi, con l’obiettivo di rafforzare la linea arretrata. Se la Roma non centrerà la qualificazione in Champions League, il nome di Mancini potrebbe diventare uno dei principali obiettivi di mercato per l’Inter.

L’ Inter prepara la rivoluzione in difesa e il nome bollente è quello di Gianluca Mancini. Il centrale della Roma, considerato dai dirigenti di Viale della Liberazione l’erede caratteriale di Marco Materazzi, è il vero obiettivo per infiammare San Siro. La trattativa per il suo rinnovo a Trigoria è in una fase di stallo: senza la qualificazione in Champions League, i giallorossi potrebbero essere costretti a cederlo per fare cassa. Non c’è solo il sogno Mancini. Il club nerazzurro sta monitorando con decisione Oumar Solet dell’ Udinese, profilo che piace moltissimo a Cristian Chivu, e il giovane Tarik Muharemovic del Sassuolo. L’idea è chiara: ringiovanire il reparto con chili e centimetri, ma aggiungere un leader carismatico che conosca già alla perfezione la Serie A.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Inter, obiettivo Mancini: il “nuovo Materazzi” se la Roma fallisce la Champions

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