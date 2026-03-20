Un nuovo Materazzi all’Inter? Si tratta di…

Si parla di un possibile nuovo Materazzi all’Inter, riguardando Gianfilippo Materazzi, giovane talento del settore giovanile della Lazio e nipote dell’ex difensore nerazzurro Marco Materazzi. La notizia circola tra gli addetti ai lavori e riguarda un possibile trasferimento del calciatore in nerazzurro. La situazione è ancora in fase di sviluppi e non ci sono conferme ufficiali in merito.

Possibile svolta nel futuro di Gianfilippo Materazzi, giovane promessa del settore giovanile della Lazio e nipote dell’ex difensore nerazzurro Marco Materazzi. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il classe 2009 sarebbe vicino all’addio al club biancoceleste, con diverse big italiane pronte a muoversi. Sulle sue tracce ci sono Inter, Milan e Juventus, interessate ad assicurarsi uno dei profili più intriganti del panorama giovanile. I contatti sarebbero già avviati e la scelta finale del giocatore sarà determinante per il suo percorso di crescita. Per l’Inter, l’operazione avrebbe anche un forte valore simbolico, legato a un cognome che ha scritto pagine importanti della storia nerazzurra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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