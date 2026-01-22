I vertici dell’Inter hanno scelto Guglielmo Vicario come nuovo portiere, designandolo come l’erede di Yann Sommer. La decisione si inserisce nel progetto di rinforzo della rosa, con l’obiettivo di garantire affidabilità e continuità tra i pali. Vicario si propone come il profilo più adatto a consolidare il reparto, superando la concorrenza di altri candidati come “Dibu” Martínez.

Inter News 24 Porta Inter: i vertici della Beneamata hanno individuato in Guglielmo Vicario il profilo ideale per raccogliere il testimone di Yann Sommer. Il futuro tra i pali della capolista è già oggetto di un’attenta pianificazione. Con Yann Sommer, l’esperto portiere svizzero pilastro della difesa meneghina, in scadenza di contratto al 30 giugno 2026, la ricerca di un nuovo numero uno è diventata la priorità assoluta per i nerazzurri. Nelle ultime ore si sono rincorse voci insistenti su un possibile interesse per Emiliano “Dibu” Martinez, l’eccentrico portiere argentino dell’ Aston Villa e campione del mondo, ma la realtà dei fatti sembra essere molto diversa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Porta Inter, Guglielmo Vicario è il prescelto per l’eredità di Sommer: scavalcato il “Dibu” Martìnez

Inter, cosa succede in porta? Vicario resta il preferito, no a Dibu MartinezIn casa Inter, le intenzioni per la porta restano chiare: Vicario è il favorito, mentre Dibu Martinez non rientra nei piani.

