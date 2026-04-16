Il tecnico di Cagliari ha annunciato i 24 giocatori convocati per la partita contro l’Inter, in programma domani sera alle 20:45 allo Stadio San Siro. La lista comprende tutti i calciatori disponibili, senza esclusioni. La sfida si svolgerà in un orario serale e vedrà le due squadre affrontarsi in un match valido per il campionato. La formazione sarà definita nelle prossime ore.

di Stefano Cori Inter Cagliari, i convocati di Fabio Pisacane per il match in programma domani sera alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Domani sera allo Stadio San Siro l’Inter affronterà il Cagliari. Cristian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, Yann Bisseck, Petar Sucic (squalificato) e ultimo non per importanza anche Alessandro Bastoni, comunicato dallo stesso tecnico oggi in conferenza stampa. Da parte sua Fabio Pisacane invece ha convocato 24 calciatori, assenti tra questi Mazzitelli e Pavoletti. Per il resto tutti i migliori interpreti della formazione sarda saranno a disposizione per la sfida in programma venerdì. LA LISTA DEI CONVOCATI – Caprile, Palestra, Adopo, Kilicsoy, Gaetano, Sherri, Deiola, J.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Cagliari, Pisacane ne convoca 24: la lista completa per la trasferta di San Siro

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