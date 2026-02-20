Convocati Cagliari per la Lazio la decisione su Folorunsho | la lista completa di Pisacane
Il Cagliari ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Lazio, prevista per il 26° turno di Serie A. La decisione di Pisacane riguarda anche la presenza di Folorunsho, che non sarà disponibile per l’incontro. La lista completa include alcuni giovani emergenti e diversi senatori della squadra. La formazione ufficiale verrà comunicata prima del fischio d’inizio, mentre i tifosi attendono con ansia le scelte dell’allenatore. La partita si svolgerà domani sera allo stadio Sardegna Arena.
De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d’improvviso.» Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. La strategia di Tare Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Infortunati Lazio, aggiornamenti completi sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. Le ultimissime Cagliari, svolta societaria: il 29% delle quote passa a investitori americani.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Cagliari, convocati per la sfida con la Lazio: la lista di Pisacane e la decisione su Folorunsho
Leggi anche: Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la Juventus. Ecco la lista completa: la decisione finale su Mina!Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cagliari-Lecce, i convocati di mister Pisacane; I convocati di Cagliari – Lecce; Cagliari-Lecce, i 23 di Pisacane: out Gaetano e Folorunsho, Zé Pedro tenta il recupero; Cagliari Lecce, le probabili formazioni del posticipo di Serie A.
Lazio, i convocati di Sarri per la partita contro il Cagliari: rientra un giocatore importanteROMA - Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in trasferta contro il Cagliari, in programma domani, sabato 21 febbraio, alle 20.45 e valida per la 26ª giornata di ... corrieredellosport.it
Convocati Cagliari per la Lazio: i giocatori a disposizione di PisacaneConvocati Cagliari per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore Pisacane Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà ... lazionews24.com
Cagliari-Lazio, i convocati di Pisacane: niente da fare per Folorunsho x.com
Il #Cagliari ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro la #Lazio Non figura Michael #Folorunsho, com'era stato preannunciato in conferenza stampa di vigilia dal tecnico rossoblù Fabio #Pisacane E' LA SCELTA GIUSTA L'ARTICOLO - facebook.com facebook