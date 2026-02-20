Convocati Cagliari per la Lazio la decisione su Folorunsho | la lista completa di Pisacane

Il Cagliari ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Lazio, prevista per il 26° turno di Serie A. La decisione di Pisacane riguarda anche la presenza di Folorunsho, che non sarà disponibile per l’incontro. La lista completa include alcuni giovani emergenti e diversi senatori della squadra. La formazione ufficiale verrà comunicata prima del fischio d’inizio, mentre i tifosi attendono con ansia le scelte dell’allenatore. La partita si svolgerà domani sera allo stadio Sardegna Arena.

© Calcionews24.com - Convocati Cagliari per la Lazio, la decisione su Folorunsho: la lista completa di Pisacane