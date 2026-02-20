Convocati Cagliari per la Lazio la decisione su Folorunsho | la lista completa di Pisacane

Da calcionews24.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cagliari ha annunciato i giocatori convocati per la partita contro la Lazio, prevista per il 26° turno di Serie A. La decisione di Pisacane riguarda anche la presenza di Folorunsho, che non sarà disponibile per l’incontro. La lista completa include alcuni giovani emergenti e diversi senatori della squadra. La formazione ufficiale verrà comunicata prima del fischio d’inizio, mentre i tifosi attendono con ansia le scelte dell’allenatore. La partita si svolgerà domani sera allo stadio Sardegna Arena.

convocati cagliari per la lazio la decisione su folorunsho la lista completa di pisacane
© Calcionews24.com - Convocati Cagliari per la Lazio, la decisione su Folorunsho: la lista completa di Pisacane

De Sciglio si sfoga dopo il trasferimento saltato all’Hradec Králové: «Mi hanno gravemente mancato di rispetto! I test erano positivi, poi d’improvviso.» Mercato Milan, dal Belgio conferme: Tresoldi è il nome in cima alla lista per l’attacco. La strategia di Tare Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati piazzano una cessione! Tutti i dettagli nel comunicato Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Infortunati Lazio, aggiornamenti completi sulle condizioni di Gila, Pedro e Basic. Le ultimissime Cagliari, svolta societaria: il 29% delle quote passa a investitori americani.🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Cagliari, convocati per la sfida con la Lazio: la lista di Pisacane e la decisione su Folorunsho

Leggi anche: Convocati Cagliari, le scelte di Pisacane in vista del match della tredicesima giornata contro la Juventus. Ecco la lista completa: la decisione finale su Mina!

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cagliari-Lecce, i convocati di mister Pisacane; I convocati di Cagliari – Lecce; Cagliari-Lecce, i 23 di Pisacane: out Gaetano e Folorunsho, Zé Pedro tenta il recupero; Cagliari Lecce, le probabili formazioni del posticipo di Serie A.

convocati cagliari per laLazio, i convocati di Sarri per la partita contro il Cagliari: rientra un giocatore importanteROMA - Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in trasferta contro il Cagliari, in programma domani, sabato 21 febbraio, alle 20.45 e valida per la 26ª giornata di ... corrieredellosport.it

Convocati Cagliari per la Lazio: i giocatori a disposizione di PisacaneConvocati Cagliari per la Lazio: la lista completa dei giocatori a disposizione dell’allenatore Pisacane Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati per il match che andrà ... lazionews24.com