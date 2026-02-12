Questa mattina si sono fatti i punti sulla formazione che scenderà in campo questa sera nella sfida tra Inter e Juventus. Thuram sembra aver preso il largo su Pio Esposito per affiancare Lautaro Martinez in attacco. A centrocampo, invece, c’è ancora un ballottaggio aperto tra i giocatori disponibili. La lista dei convocati si sta definendo, ma i dubbi principali riguardano le scelte in attacco e a centrocampo, con i tecnici che stanno valutando attentamente le ultime prove in allenamento.

Inter News 24 Inter Juve, Thuram è in vantaggio su Pio Esposito per affiancare Lautaro Martinez. Dubbi sulla titolarità di Barella e Calhanoglu. Il countdown per il Derby d’Italia sta per esaurirsi. Sabato sera, nella cornice di un San Siro ribollente di passione, l’Inter di Cristian Chivu (capolista a 58 punti ) sfiderà la Juventus in un match che non è solo una classica del calcio italiano, ma un vero e proprio scontro per la supremazia in classifica. Le ultime notizie che arrivano da Appiano Gentile, riferite da Sky Sport, scaldano ulteriormente l’atmosfera. Inter Juve da record: San Siro verso gli 8 milioni di incasso, Chivu ritrova Calha e Barella per innescare la ThuLa?. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juve, le ultime di formazione: Thuram favorito su Pio Esposito. Ballottaggio aperto a centrocampo

Approfondimenti su Inter Juve

Questa sera si gioca il big match tra Inter e Juventus.

L'Inter si prepara alla sfida contro il Pisa, con Pio Esposito in attacco al fianco di Lautaro.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Inter Juve

Argomenti discussi: Inter-Juve, le ultime dalle infermerie: Barella scalpita, Conceiçao punta San Siro; Juve, le news di formazione di oggi verso l'Inter; Juve Primavera devastante, Inter travolta in una notte totale: 3-0 in Coppa Italia, ora la semifinale; Inter, Chivu sorride: ritorno in gruppo per Calhanoglu e Barella. Le ultime verso la Juve.

Probabili formazioni Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, McKennie, Kelly e MirettiInter e Juventus si ritrovano una di fronte all'altra 5 mesi dopo il 4-3 bianconero di metà settembre: le scelte di formazione di Cristian Chivu e Luciano Spalletti. goal.com

Probabili formazioni Inter Juve, ecco le possibili scelte di mister Luciano Spalletti per il match di sabato sera. Le ultime dalla ContinassaProbabili formazioni Inter Juve, ecco le possibili scelte di mister Luciano Spalletti per il match di sabato sera. Le ultime dalla Continassa La Juve si prepara alla sfida più attesa della stagione co ... juventusnews24.com

Inter-Juve da record: sold out e diventa la seconda partita per incassi della storia della Serie A x.com

Inter-Juventus, le prime idee di formazione - facebook.com facebook