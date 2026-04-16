Le condizioni di Lautaro Martinez e Bisseck sono al centro delle ultime notizie riguardanti l'Inter dopo l'incontro contro il Cagliari. Si parla di un quadro positivo per entrambi i giocatori, con ottimismo sulla possibilità di tornare in campo nella prossima settimana. Le valutazioni mediche sono ancora in corso, ma non sono stati rilevati problemi gravi. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora confermato i tempi di recupero.

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© Internews24.com - Inter Cagliari, le condizioni di Lautaro e Bisseck: ottimismo per settimana prossima

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