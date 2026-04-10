Nella giornata di oggi si sono fatte avanti alcune indicazioni riguardo all’infortunio di un calciatore, con aggiornamenti attesi all’inizio della prossima settimana. Fonti vicine alla squadra esprimono un certo ottimismo sulla possibilità di conoscere presto i dettagli sulla condizione del giocatore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata diffusa, ma si prevedono novità nei prossimi giorni.

Calciomercato Inter, Ausilio al lavoro: sul taccuino del DS c’è questo clamoroso scambio. I nomi sul piatto Acerbi e il richiamo dell’Arabia: Inzaghi lo vuole all’Al-Hilal per l’ultima danza. Il retroscena Ederson e la tentazione Inter: Marotta prova lo sgambetto all’Atletico Madrid per il brasiliano. E c’è un precedente Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Piovani dopo Sassuolo Inter Women: «Tre punti fondamentali per i nostri obiettivi. Primo posto? 18 punti sono tanti» Calciomercato Inter, per l’Under 23 possibile colpo tra i pali! L’obiettivo è quel talento del Monaco classe 2006 Pea verso il ritorno all’Inter? Dialoghi in corso per un ruolo da coordinatore tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Bisseck, si attendono novità per inizio settimana prossima: c’è ottimismo

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