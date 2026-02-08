Sassuolo Inter LIVE 0-4 | Chivu cambia anche la coppia d’attacco Dentro Pio Esposito e Bonny
Alle 18, al Mapei Stadium, si gioca Sassuolo-Inter, partita valida per il 24° turno di Serie A. L’allenatore Chivu cambia ancora formazione: dentro Pio Esposito e Bonny in attacco. Seguiamo il match in tempo reale.
di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per il 24° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 202526. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 1 a 3 sul Pisa e attualmente 11esimi in classifica con 29 punti, ospitano i nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 sulla Cremonese e primi in classifica con 55 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 75? – Chivu cambia anche la coppia d’attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondimenti su Sassuolo Inter
Udinese Inter LIVE 0-1: primo cambio per Chivu, dentro Bonny per Pio Esposito
Segui in tempo reale la partita tra Udinese e Inter, valida per la 21ª giornata di Serie A 20252026.
Lautaro da record, il Toro si accende con Pio Esposito: è nata una nuova coppia d’attacco all’Inter? I numeri che Chivu dovrà attenzionare
Lautaro Martinez e Pio Esposito formano una coppia d’attacco promettente per l’Inter.
Ultime notizie su Sassuolo Inter
Argomenti discussi: Sassuolo-Inter LIVE; Sassuolo-Inter, la diretta da Reggio Emilia; Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; LIVE Sassuolo-Inter 0-0, Dimarco salva subito sulla linea il gol fatto di Koné!.
Sassuolo-Inter 0-4 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Bisseck, Thuram, Lautaro e AkanjiLa diretta live di Sassuolo-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Sassuolo-Inter, il risultato in diretta LIVED?u001c?W?;?u0011k??Qu0014C???vIe????fS????pZb:?aR hZcZ???u0002L??}u0018??4? (u0002$g',???Osp?W?u0013&xHu0011f???u0007u0014??7?bA??u0016?u0014???u0017+*d?u0015?44 ;???PJ????m??f?c2?=f??a?u0004?u000 ... sport.sky.it
#Bisseck e #Thuram: Inter avanti 2-0 con il Sassuolo dopo i primi 45' x.com
Serie A, Sassuolo-Inter 0-2 dopo 45'. I nerazzurri mirano ai tre punti per allungare in vetta Lecce-Udinese 2-1, Bologna-Parma 0-1. Ieri Genoa-Napoli 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://w facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.