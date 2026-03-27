Inter caso Bastoni | tentazione addio da 70 milioni dopo il caos Juventus

L’Inter si trova di fronte a una possibile separazione con il difensore Alessandro Bastoni, considerato un elemento chiave della squadra. Dopo un periodo di tensioni, il giocatore sta valutando l’ipotesi di lasciare il club e trasferirsi all’estero, con una proposta di circa 70 milioni di euro. La situazione si sviluppa in un momento di incertezza legata alle vicende legate alla Juventus.

L’ Inter trema davanti alla possibile frattura definitiva con Alessandro Bastoni, il pilastro mancino che per la prima volta dall’approdo in nerazzurro valuta seriamente l’addio all’Italia. Nonostante un contratto blindato fino al 2028, il difensore della Nazionale sta riconsiderando il proprio futuro a causa di un clima ambientale divenuto insostenibile dopo il controverso episodio del match contro la Juventus. L’espulsione di Kalulu, scaturita da un contatto con il centrale interista, ha innescato una spirale di ostilità sistematica: fischi incessanti e critiche feroci in ogni stadio hanno logorato la serenità del calciatore, spingendolo a guardare alla Premier League non come una fuga, ma come una necessaria valvola di sfogo professionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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