Durante la manifestazione, un rappresentante ha espresso apprezzamento per un artista, sottolineando l'importanza dell'integrazione e dell'uso della lingua italiana. Ha evidenziato come molte persone nate all'estero contribuiscano alla società italiana, considerandole un valore aggiunto. Le sue parole si sono concentrate sul rispetto e sulla valorizzazione di chi si impegna ad integrarsi nel nostro paese.

SANREMO – "Faccio i miei complimenti a Ermal Meta e al suo perfetto utilizzo della lingua italiana. In Italia vivono e lavorano milioni di donne e uomini nati in un Paese straniero e perfettamente integrati nella nostra società, per me sono preziosi e benvenuti. Io contrasto da sempre clandestini e delinquenti, e sono sicuro che anche Ermal Meta condivide questo mio pensiero. Un abbraccio al fiero popolo albanese, viva Sanremo, la lingua e la musica italiana!". Così Matteo Salvini in una nota a proposito di "Stella stellina", che Ermal Meta sa portando in gara al 76esimo Festival di Sanremo.

Ieri Ermal Meta ha convinto il pubblico e la Sala Stampa Lucio Dalla strappando uno slot nella cinquina dei più votati. E oggi si è sbilanciato sulla possibile partecipazione al contest internazionale - facebook.com facebook

"Il silenzio è il grande problema di oggi", ha detto Ermal Meta nella sala stampa di Sanremo parlando della sua canzone in gara "Stella Stellina". "Soprattutto è un silenzio che ci autoinfliggiamo, certe cose non si possono dire, non si può dire Gaza, non si può x.com