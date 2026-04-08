A Pregnana Milanese, una donna di 46 anni ha chiamato i soccorsi dopo essere stata picchiata dal suo compagno. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno arrestato l’uomo, che è stato condotto in caserma. La donna ha ricevuto assistenza medica per le ferite riportate. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, nella zona residenziale della cittadina.

Pregnana Milanese (Milano), 8 aprile 2026 – È stata la donna, forse approfittando di un momento di distrazione del compagno, a dare l’allarme: quando sul posto sono arrivati i carabinieri si sono subito resi conto della situazione e, mentre la donna veniva trasportata in ospedale per curare le ferite riportate, l’uomo che poco prima l’aveva picchiata violentemente è stato arrestato e condotto in carcere. Lo svolgimento dei fatti Tutto è accaduto nella serata di ieri a Pregnana Milanese, dopo che intorno alle 22.30 i militari della stazione di Arluno hanno ricevuto la chiamata con la quale la donna chiedeva aiuto. Arrivati sul posto i... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pregnana Milanese, il compagno violento la picchia: 46enne chiama i soccorsi e lo fa arrestare

A 13 anni chiama il 112 in piena notte e fa arrestare il padre che picchia la madre nel MilaneseUn uomo di 36 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver picchiato la moglie.

Legnano, papà picchia la mamma per l’ennesima volta: la figlia tredicenne si ribella, chiama il 112 e lo fa arrestareLegnano (Milano), 17 febbraio 2026 – Non era la prima volta, probabilmente già in altre occasioni aveva visto il padre picchiare la madre una volta...