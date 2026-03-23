VEROLANUOVA (Brescia) Momenti di panico lo scorso 21 marzo nella Bassa per una donna finita nel mirino del suo ex, uno stalker quarantenne che l’ha pedinata, seguita su un autobus e l’ha bloccata a bordo del mezzo. Ora il fidanzato molesto è stato arrestato. L’allarme è scattato nel pomeriggio. A chiamare il 112 è stata proprio la vittima, che ha chiesto aiuto riferendo di essere stata raggiunta dall’ex mentre si trovava alla fermata del bus. Una volta salita sul pullman, la situazione è degenerata: l’uomo infatti, stando a quanto ricostruito, non solo è salito con la malcapitata, le avrebbe pure impedito di scendere, costringendola a rimanere a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inseguita dall’ex anche sul bus. Chiede aiuto e lo fa arrestare

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