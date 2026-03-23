Inseguita dall’ex anche sul bus Chiede aiuto e lo fa arrestare
VEROLANUOVA (Brescia) Momenti di panico lo scorso 21 marzo nella Bassa per una donna finita nel mirino del suo ex, uno stalker quarantenne che l’ha pedinata, seguita su un autobus e l’ha bloccata a bordo del mezzo. Ora il fidanzato molesto è stato arrestato. L’allarme è scattato nel pomeriggio. A chiamare il 112 è stata proprio la vittima, che ha chiesto aiuto riferendo di essere stata raggiunta dall’ex mentre si trovava alla fermata del bus. Una volta salita sul pullman, la situazione è degenerata: l’uomo infatti, stando a quanto ricostruito, non solo è salito con la malcapitata, le avrebbe pure impedito di scendere, costringendola a rimanere a bordo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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