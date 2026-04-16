Ingresso gratis alla Reggia il 25 aprile | biglietti limitati

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, l’ingresso alla Reggia di Caserta sarà gratuito. L’accesso avverrà senza bisogno di biglietto, in conformità con l’iniziativa del Ministero della Cultura che permette di visitare musei e parchi archeologici statali senza pagare il biglietto. Sono disponibili un numero limitato di ingressi gratuiti.

In occasione della Festa della Liberazione è previsto l'ingresso gratuito alla Reggia di Caserta. Il 25 aprile il Museo aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali.Aperti gli Appartamenti reali e il.🔗 Leggi su Casertanews.it

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