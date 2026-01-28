Deceduto Eros Canepari l' 89enne che tre settimane fa uccise la figlia

È morto Eros Canepari, l’uomo di 89 anni che tre settimane fa aveva ucciso la figlia. La notizia arriva mentre la comunità di Castelnuovo Rangone si confronta con questa tragedia che ha sconvolto tutti.

L'anziano che a inizio gennaio aveva ucciso la figlia a Castelnuovo Rangone, è deceduto all'ospedale di Baggiovara per un'infezione, chiudendo una tragedia familiare segnata anche dalla recente scomparsa della moglie Cala un drammatico sipario sulla tragedia familiare che ha scosso la comunità di Castelnuovo Rangone all'inizio dell'anno. Eros Canepari, l'89enne protagonista dell'omicidio della figlia Monica, si è spento lunedì scorso presso l'ospedale di Baggiovara. L'anziano era stato inizialmente condotto nel carcere di Sant'Anna, ma le sue precarie condizioni psicofisiche avevano reso necessario, lo scorso 16 gennaio, un trasferimento presso la struttura di Villa Igea, ritenuta più idonea alla sua situazione.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Eros Canepari

Dopo aver passato alcuni giorni in carcere al Sant’Anna, Eros Canepari è stato trasferito a Villa Igea.

A Castelnuovo Rangone, una tragedia familiare ha visto coinvolto un uomo di 89 anni che ha ucciso la propria figlia in casa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Eros Canepari

Argomenti discussi: Uccise la figlia a martellate, morto Eros Canepari; Ha ucciso la figlia a martellate: Eros Canepari è morto 23 giorni dopo; Uccise la figlia a martellate morto Eros Canepari.

Uccise la figlia a martellate, morto Eros Canepari a tre settimane dal delittoCastelnuovo, la settimana scorsa era deceduta anche la moglie. Dopo alcuni giorni di carcere era stato trasferito a Villa Igea, struttura più ‘idonea’ alle sue condizioni psico-fisiche e poi in ospeda ... ilrestodelcarlino.it

Muore tre settimane dopo aver ucciso la figliaEros Canepari, 89 anni, lo scorso 4 gennaio era stato arrestato a Modena per l'uccisione della figlia 63enne. La moglie poi era morta la scorsa settimana ... rainews.it

L'incidente è avvenuto lunedì scorso, l'uomo è però deceduto in ospedale durante la notte di Capodanno. facebook