Infortunio Yildiz | le condizioni del numero 10 in vista del match contro l’Atalanta Cosa filtra della Continassa

Da juventusnews24.com 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giocatore della Juventus, Yildiz, si è infortunato e ancora non si sa se potrà scendere in campo contro l’Atalanta. Le sue condizioni vengono valutate dalla società, ma al momento non ci sono certezze. La Continassa tiene sotto controllo la situazione e aspetta aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute.

di Marco Baridon in queste ultime ore. Nella grande vittoria di Parma per 4-1 della Juventus, unica nota stonata della serata è stata quella riguardante Kenan Yildiz. Il fuoriclasse turco è uscito per un fastidio al termine del primo tempo della sfida. ULTIMISSIME JUVE LIVE Come appreso però da , non sono previsti esami e accertamenti al J-Medical per il numero 10 bianconero. Le sue condizioni dunque restano da valutare in questi giorni in vista del match di Coppa Italia in programma giovedì sera contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio yildiz le condizioni del numero 10 in vista del match contro l8217atalanta cosa filtra della continassa

© Juventusnews24.com - Infortunio Yildiz: le condizioni del numero 10 in vista del match contro l’Atalanta. Cosa filtra della Continassa

Approfondimenti su Yildiz Atalanta

Infortunio Cabal, cosa filtra dalla Continassa in vista del match contro il Pisa: le condizioni del difensore della Juventus

Infortunio Vlahovic: si ferma l’attaccante della Juventus in Nazionale! Le sue condizioni e cosa filtra in vista del match con la Fiorentina

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Yildiz Atalanta

Argomenti discussi: Yildiz infortunato e sostituito, Spalletti: Ha un po' di dolore camminando, difficile ci sia giovedì; Infortunio per Yildiz in Parma-Juventus, sostituito all'intervallo: quando torna? Condizioni e tempi di recupero; Yildiz sostituito all'intervallo di Parma-Juve: le sue condizioni; Juventus, infortunio per Yildiz contro il Parma.

Infortunio Yildiz, scatta l’allarme in casa Juve: cosa filtra dopo fastidio all’adduttore e il cambio. Le sensazioni sulle condizioni fisiche del turcoInfortunio Yildiz, scatta l’allarme in casa Juve: cosa filtra dopo fastidio all’adduttore e il cambio. Le sensazioni sulle condizioni fisiche del turco La vittoria della Juventus al Tardini contro il ... calcionews24.com

Juventus, tegola Yildiz: svelati i tempi di recupero del turcoLe condizioni di Yildiz preoccupano in casa Juventus dopo l'infortunio avuto contro il Parma. Le condizioni del turco ... calciomercatonews.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.