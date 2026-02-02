Infortunio Yildiz | le condizioni del numero 10 in vista del match contro l’Atalanta Cosa filtra della Continassa

Il giocatore della Juventus, Yildiz, si è infortunato e ancora non si sa se potrà scendere in campo contro l’Atalanta. Le sue condizioni vengono valutate dalla società, ma al momento non ci sono certezze. La Continassa tiene sotto controllo la situazione e aspetta aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute.

