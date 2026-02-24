Infortunio Yildiz Kenan si unisce al gruppo alla Continassa | le ultime verso il Galatasaray – VIDEO

Kenan si è unito al gruppo alla Continassa dopo l’infortunio di Yildiz, che ha richiesto un intervento di emergenza. La sua presenza rafforza le possibilità della squadra di prepararsi al meglio per la partita contro il Galatasaray. I giocatori si concentrano ora sugli allenamenti, cercando di recuperare il terreno perso. La squadra si prepara con determinazione in vista della sfida di Champions League.

di Marco Baridon Infortunio Yildiz, Kenan si unisce al gruppo alla Continassa: le ultime verso il ritorno dei playoff di Champions League con il Galatasaray. (inviato alla Continassa) – Il conto alla rovescia per il ritorno dei playoff di Champions League si fa sempre più frenetico, con un’incognita pesante che agita la vigilia della Continassa: le condizioni di Kenan Yildiz. Il numero 10 bianconero rimane in dubbio per la sfida decisiva contro il Galatasaray, un incrocio che per il talento turco ha anche il sapore speciale del derby personale. QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DALLA CONTINASSA Nell’allenamento di rifinitura di questa mattina, Yildiz non si è aggregato inizialmente ai compagni, iniziando la sessione con un lavoro differenziato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Infortunio Yildiz, ancora lavoro differenziato alla Continassa: le ultime verso il Galatasaray – VIDEOYildiz si infortuna e continua a svolgere esercizi differenziati alla Continassa, a causa di un problema muscolare.

Infortunati Juventus, Gatti e Conceicao tornano in gruppo, stop influenzale per Yildiz. Le ultime dalla ContinassaGli infortunati Gatti e Conceicao sono tornati in gruppo alla Juventus, offrendo nuove speranze per il reparto difensivo.

