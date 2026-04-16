Infortunio serio Alcaraz spaventa | quanto tempo sarà fuori

Carlos Alcaraz ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi per un periodo ancora da definire. L’incidente si è verificato durante un match e ha causato preoccupazioni sulla sua condizione fisica. Le prime stime indicano che il recupero potrebbe richiedere più tempo del previsto, lasciando in sospeso la sua partecipazione alle prossime competizioni. La sua assenza influirà sugli sviluppi della classifica e sulla corsa ai tornei più importanti.

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