La stella argentina Paulo Dybala si ferma di nuovo. Dopo l'infortunio, salta anche la partita contro il Panathinaikos in Europa League. I controlli hanno confermato un problema al ginocchio e ora si attende il tempo di recupero. La sua assenza si farà sentire in campionato, dove la Juve spera di riaverlo presto.

Infortunio Dybala, niente Europa League per l’argentino: controlli urgenti al ginocchio e forte rischio forfait anche in campionato. Un fulmine a ciel sereno squarcia la vigilia europea della Roma, trasformando l’attesa per la sfida decisiva contro il Panathinaikos in ore di pura apprensione. Dybala alza bandiera bianca: l’argentino costretto a fermarsi ai box dal riacutizzarsi di un problema fisico che sta tenendo con il fiato sospeso tutto l’ambiente giallorosso. Quella che doveva essere la notte della qualificazione definitiva nella League Phase di Europa League diventa così la notte dell’assenza più pesante, privando la squadra del suo faro tecnico e leader carismatico nel momento cruciale della stagione internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Dybala, nuovo stop per l’ex Juve: salta il Panathinaikos. Ecco quanto tempo dovrà stare fuori

Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 arrivato in prestito dal West Ham, si è infortunato al piede e resterà fuori per la partita Como-Milan.

Roma, nuovo stop per Dybala: domani gli esami strumentaliL'attaccante argentino, in occasione della sfida col Milan, ha rimediato una forte contusione e nelle ultime sedute di allenamento il dolore si è riacutizzato. Domani l'ex Juventus si sottoporrà ad ... fantacalcio.it

Infortunio Dybala, l’argentino salta il Panathinaikos! Problema al ginocchio e nuovi esami: giallorossi in allarme anche per le prossime partiteInfortunio Dybala, l’argentino salta il Panathinaikos! Problema al ginocchio e nuovi esami: giallorossi in allarme anche per le prossime partite Piove sul bagnato in casa Roma. La vigilia della decisi ... calcionews24.com

#Dybala , l’infortunio è più grave del previsto: le ultime #ASRoma #SerieA #EuropaLeague x.com

«Solo Dybala è arruolabile davanti. » Questo è lo scenario in cui la Roma si presenta alla sfida decisiva contro il Panathinaikos, valida per l’ultimo turno della fase a gironi di Europa League. L’incontro si disputa oggi, giovedì 29 gennaio 2026, alle 21:00 all’At - facebook.com facebook