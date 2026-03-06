Roma Dybala ok l’operazione per l’infortunio | quanto tempo starà fuori

Dopo aver subito un intervento a Londra, l’attaccante argentino è tornato a Roma e ha confermato di aver completato con successo l’operazione. La squadra medica ha comunicato le sue condizioni, mentre si sta definendo il tempo di recupero necessario prima di poter tornare in campo. L’atleta ha riferito i dettagli delle sue condizioni, ma non sono ancora stati resi noti i tempi esatti di assenza.

Brutte notizie in casa Roma: Paulo Dybala dovrà fermarsi per diverse settimane dopo l'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro. L'operazione ha infatti confermato la lesione del menisco esterno, costringendo l'attaccante argentino a uno stop di circa 45 giorni. Il problema al ginocchio della "Joya" si trascinava da tempo. Nonostante i numerosi controlli tra ecografie e risonanze magnetiche, gli esami diagnostici non avevano evidenziato con chiarezza la causa del dolore che continuava a limitarlo. Per questo lo staff medico giallorosso ha deciso di procedere con un'artroscopia esplorativa. L'intervento, iniziato intorno alle 13, ha però confermato uno degli scenari peggiori: la rottura del menisco esterno sinistro.