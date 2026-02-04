A gennaio l’inflazione rallenta all’1% su base annua, secondo le prime stime dell’Istat. I prezzi aumentano dello 0,4% rispetto a dicembre, con gli alimentari che spingono la crescita. La frenata dell’indice dei prezzi arriva dopo mesi di aumenti più sostenuti.

A gennaio, secondo le stime preliminari Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1,0% su base annua (da +1,2% di dicembre). Un sostegno all’inflazione si deve prevalentemente alla dinamica dei prezzi dei Beni alimentari, non lavorati (+2,5%) e lavorati (+2,2%), a quella dei prezzi dei Servizi relativi all’abitazione (+4,4%), dei Tabacchi (+3,3%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3,0%). Nel mese di gennaio l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è pari a +1,8% e quella al netto dei soli beni energetici a +1,9%. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Istat: a gennaio inflazione in frenata all’1% annuo, spinta dagli alimentari

Approfondimenti su Istat Inflazione

A novembre, l'inflazione in Italia ha registrato un calo, attestandosi al -0,2% su base mensile e raggiungendo il +1,1% su base annua, i valori più bassi da gennaio.

A novembre, l'inflazione negli Stati Uniti ha registrato un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente, segnando una crescita complessiva del 2,7% su base annua.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Istat Inflazione

Argomenti discussi: Andamento economico, vendite e fiducia delle famiglie | Istat; L’inflazione si mangia la ricchezza degli italiani; ISTAT: SALE LA FIDUCIA DEI CONSUMATORI; La ricchezza delle famiglie perde il 5% sul 2021 per effetto dell’inflazione.

Inflazione, Istat: a gennaio cala all’1%, ma carrello spesa a +2,1%Roma, 4 feb. (askanews) – A gennaio l’inflazione registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1% su base annua, da +1,2% di dicembre. E’ la stima provvisoria dell’Istat che ha spiegato com ... askanews.it

Istat: stima +0,4% inflazione a gennaio, +1% su annoServizioContenuto basato su fatti, osservati e verificati dal reporter in modo diretto o riportati da fonti verificate e attendibili.Scopri di più ... ilsole24ore.com

Selezione pubblica per il conferimento di incarico di rilevatore dell'Indagine ISTAT "Aspetti della Vita Quotidiana 2026" (AVQ) IST- 00204. Nel mese di gennaio 2026, l'Istat ha avviato l'Indagine statistica "Aspetti della vita quotidiana 2026 (AVQ)" con la quale s - facebook.com facebook

Istat: a gennaio fiducia consumatori sale a 96,8 e imprese a 97,6 ilsole24ore.com/art/istat-genn… x.com