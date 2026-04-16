Inflazione e rinnovo dell' affitto brutte notizie per i milanesi | ecco di quanto aumentano i canoni nel 2026

L’inflazione continua a influenzare le spese quotidiane dei milanesi, con un incremento dell’1,7% dell’indice dei prezzi al consumo a marzo 2026, secondo i dati diffusi dall’Istat. Questo aumento si riflette anche sui costi degli affitti, con rinnovi e nuovi contratti che vedranno un incremento dei canoni nel corso del 2026. La variazione si somma alle difficoltà di gestione delle spese mensili per molte famiglie in città.

L’inflazione pesa, anche, sulle tasche dei milanesi in affitto. Come ogni mese l’Istat ha diffuso i dati e a marzo 2026 è stato rilevato un aumento su base annua dell’1,7% per l’indice dei prezzi al consumo. Milano oltre i 27mila euro al metro quadro: la mappa del lusso che non conosce crisi (e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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