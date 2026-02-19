Tor Bella Monaca infiltrazioni da paura nelle case popolari del Ferro di Cavallo

A Tor Bella Monaca, molte abitazioni popolari del quartiere “Ferro di Cavallo” sono state colpite da gravi infiltrazioni d’acqua. La causa principale è rappresentata da lavori di manutenzione insufficienti, che hanno lasciato i muri umidi e le tubature danneggiate. I residenti si trovano a convivere con problemi di umidità e rischio di muffa, aggravati dal clima piovoso di questa stagione. La situazione ha generato proteste e richieste di intervento immediato da parte delle associazioni locali. I problemi nelle case popolari di Tor Bella Monaca continuano a peggiorare.

Sono gli appartamenti dove, il 20 gennaio, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il ministro delle Infrastruttura, Matteo Salvini, hanno effettuato un sopralluogo per vedere lo stato dei lavori di rigenerazione "Gualtieri ha abbandonato le case popolari" di Tor Bella Monaca. Quella stilettata del sindaco di Roma a Matteo Salvini non è stata ancora digerita dai rappresentanti della Lega di Roma. È passato quasi un mese da quando il primo cittadino, durante un sopralluogo presso i cantieri nel comparto R5 di Tor Bella Monaca, aveva accusato il governo di prestare scarsa attenzione al tema sicurezza.

Tor Bella Monaca, il cantiere Pnrr: riqualificazione da 135 milioni per le case popolariA Tor Bella Monaca avviato un intervento di riqualificazione delle case popolari del valore di 135 milioni di euro, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

