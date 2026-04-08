Italia ripescata ai Mondiali al posto dell'Iran il ministro Abodi è categorico | Non me lo auguro

Il ministro dello sport ha dichiarato di non desiderare che l’Italia venga ripescata ai Mondiali in sostituzione dell’Iran. La decisione è arrivata dopo le speculazioni riguardanti la possibilità di partecipare alla fase finale del torneo mondiale, a seguito dell’eliminazione in finale playoff. Le voci di un eventuale ripescaggio sono state finora smentite ufficialmente, e il rappresentante governativo ha espresso chiaramente la sua posizione.