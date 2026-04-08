Italia ripescata ai Mondiali al posto dell'Iran il ministro Abodi è categorico | Non me lo auguro
Il ministro dello sport ha dichiarato di non desiderare che l’Italia venga ripescata ai Mondiali in sostituzione dell’Iran. La decisione è arrivata dopo le speculazioni riguardanti la possibilità di partecipare alla fase finale del torneo mondiale, a seguito dell’eliminazione in finale playoff. Le voci di un eventuale ripescaggio sono state finora smentite ufficialmente, e il rappresentante governativo ha espresso chiaramente la sua posizione.
Il Ministro dello Sport ha commentato le voci di una possibile partecipazione degli Azzurri alla Coppa del Mondo dopo l'eliminazione in finale playoff. Ipotesi plausibile da regolamento FIFA ma molto remota. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran: quali speranze reali ci sono?Il presidente federale Gravina starebbe inviando un dossier alla FIFA per chiedere la partecipazione dell’Italia in luogo dell’Iran.
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