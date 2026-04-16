Il presidente della FIFA ha confermato che la nazionale iraniana prenderà parte ai Mondiali del 2026, nonostante le attuali tensioni tra l’Iran e la comunità internazionale. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione per le relazioni diplomatiche e le questioni geopolitiche che coinvolgono il paese. La posizione ufficiale dell’organizzazione sportiva si mantiene ferma sulla partecipazione dell’Iran alla manifestazione mondiale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La posizione della FIFA sulla partecipazione iraniana. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha assicurato che la nazionale iraniana parteciperà ai Mondiali 2026, nonostante le forti tensioni geopolitiche. Intervenendo al CNBC’s Invest in America Forum, Infantino ha dichiarato con fermezza: “L’Iran verrà sicuramente. Si è qualificato e rappresenta il suo popolo”, sottolineando l’importanza di garantire la presenza della squadra alla competizione. Il contesto internazionale e le preoccupazioni. La partecipazione dell’Iran è finita sotto i riflettori dopo i recenti sviluppi in Medio Oriente, con attacchi aerei condotti da Stati Uniti e Israele che hanno aumentato l’incertezza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Infantino: “L’Iran sarà ai Mondiali 2026”, ma resta alta la tensione internazionale

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