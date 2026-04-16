Dopo secoli si sa dov’era la casa che William Shakespeare comprò a Londra

Dopo secoli, è stato identificato il luogo della casa che lo scrittore acquistò a Londra. Il ritrovamento consente di conoscere meglio gli spazi abitativi e le circostanze della sua vita nella capitale inglese. La scoperta è stata possibile grazie a nuove analisi storiche e archeologiche condotte nelle aree della città interessate. La casa, oggi, rappresenta un pezzo di storia legato a uno degli autori più influenti della letteratura mondiale.

La ricercatrice del King’s College Lucy Munro ha localizzato la casa londinese del celebre drammaturgo inglese William Shakespeare, grazie al ritrovamento di una mappa catastale del 1668 in un archivio. Da tre secoli si sapeva che nel 1613 Shakespeare aveva acquistato un immobile a Londra vicino al teatro e al ponte Blackfriars, ma non si conoscevano né l’esatta posizione né le dimensioni della casa. La casa era dove adesso si incrociano Ireland Yard, Burgon Street e St Andrew’s Hill, a poche centinaia di metri dalla cattedrale di St.Paul e dal Tamigi, sulla sponda settentrionale, quella opposta rispetto al Globe Theatre. Shakespeare era nato a Stratford-upon-Avon, cittadina a nord-ovest di Londra, dove aveva vissuto con la moglie e i figli.🔗 Leggi su Ilpost.it

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