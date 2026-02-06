Hamnet- nel nome del figlio la storia di William Shakespeare avvolta nell’ombra

Chloé Zhao torna a raccontare una storia intensa, questa volta ispirata alla vita di William Shakespeare e alla perdita del suo bambino. Il film “Hamnet- nel nome del figlio”, candidato a otto premi Oscar, mostra un lato più intimo e doloroso del celebre drammaturgo. La pellicola mette in scena il dolore di Shakespeare e di sua moglie, trasmettendo emozioni profonde e un senso di tragedia personale. La regista francese firma un’opera forte, che ha già attirato l’attenzione del pubblico e della critica.

Candidato a 8 premi Oscar, il film Hamnet- nel nome del figlio è il capolavoro di Chloé Zhao. Drammatica e travolgente, la pellicola racconta di una tragedia vissuta da Shakespeare e sua moglie Dal 5 febbraio 2026 sul grande schermo italiano è arrivato un film candidato a 8 premi Oscar. La regista è Chloé Zhao, che ha portato la proiezione a vincere due Golden Globe: Miglior film Drammatico e Miglior Attrice Protagonista in un Film Drammatico, consegnato a Jessie Buckley che interpreta la moglie di Shakespeare. La pellicola travolge lo spettatore con una storia che pochi conoscono: William Shakespeare e sua moglie Agnes affrontano la morte del piccolo Hamnet a soli 11 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Chloé Zhao torna a colpire con un film che mette il dolore al centro della scena.

