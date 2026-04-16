Fino a tre ore d' attesa negli aeroporti per colpa dei nuovi controlli Quest' estate sarà ingestibile
Durante questa estate, molti passeggeri si sono trovati a dover affrontare lunghe attese negli aeroporti a causa dei nuovi controlli di frontiera europei. Un esempio riguarda un volo di una compagnia low-cost partito da Milano-Linate verso Manchester, dove circa 100 persone non sono riuscite a partire a causa delle procedure di verifica. La situazione ha generato disagi e preoccupazioni per l’inefficienza delle misure adottate.
Il caso del volo Easyjet in partenza da Milano-Linate e diretto a Manchester, sul quale circa 100 passeggeri non sono riusciti a salire a causa del nuovo sistema europeo di controlli di frontiera (Ees), potrebbe non essere un episodio isolato. A segnalarlo è l’Airports Council International (Aci).🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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