Incontro col micologo Nicolò Oppicelli sulla biodiversità e sull’amore per la natura a Montemarcone di Atessa

Sabato 18 aprile alle 17, nella sala polivalente di Montemarcone di Atessa, si terrà una conferenza intitolata “Funghi: meraviglie della natura” condotta dal micologo Nicolò Oppicelli. L'evento si svolge in piazza Ignazio Silone e si concentra sulla biodiversità e sull’amore per il mondo naturale. La giornata offre l’opportunità di approfondire le caratteristiche e l’importanza dei funghi attraverso un esperto del settore.

A Montemarcone di Atessa, sabato 18 aprile alle 17, nella sala polivalente in piazza Ignazio Silone, si terrà una speciale lezione dal titolo “Funghi: meraviglie della natura” a cura del micologo Nicolò Oppicelli.L’iniziativa, organizzata dal Circolo Legambiente Atessa e dalla Pro loco Val di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Piante, funghi e altre meraviglie della natura": quattro incontri sulla biodiversità ad Atessa Libera la Natura: alla Reggia di Venaria torna la Settimana della BiodiversitàLa Reggia di Venaria si trasforma in un laboratorio a cielo aperto per la tutela dell'ambiente. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Biodiversità, a Montemarcone di Atessa incontro con il micologo Oppicelli; Biodiversità e funghi, a Montemarcone incontro con Oppicelli tra scienza e divulgazione; Successo per la serata dedicata ai funghi organizzata a Rivanazzano Terme; Alla scoperta dei funghi, il divulgatore Rai Oppicelli ne parla a Bisenti. Usare le app per riconoscere i funghi? Vergognoso e mostruoso per la salute. Intervista all’esperto micologo Nicolò OppicelliAutunno è tempo di funghi, ma nel bosco non bisogna mai improvvisare. Ce lo insegna l’ennesimo caso di cronaca – riportato dal Corriere Fiorentino – registrato in Toscana, dove si sta assistendo ... gamberorosso.it Nicolò Oppicelli added a new photo. - Nicolò Oppicelli - facebook.com facebook