Incidente tra auto lungo la SS18 | morto un 70enne

Nella mattinata di oggi, sulla Strada Statale 18 nel salernitano, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre veicoli, tra cui una Fiat 500 condotta da un uomo di 70 anni. L’incidente si è verificato nei pressi del Cilento Outlet Village. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo alla guida non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi.

Ancora sangue sulle strade del salernitano. In mattinata, lungo la Strada Statale 18, ad Eboli, un uomo di 70 anni, alla guida di una Fiat 500, ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto all’altezza del Cilento Outlet Village, che ha coinvolto tre veicoli. Non sono ancora note le sue.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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