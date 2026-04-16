Incidente sul ponte | furgone frigo sbaglia la misura colpisce la struttura e la danneggia

Da ferraratoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di giovedì 16, in via Golena, appena fuori Ferrara, si è verificato un incidente sul ponte. Un furgone frigo ha colpito la struttura dopo aver sbagliato la misura, causando danni alla struttura stessa. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. La polizia sta valutando le cause dell’errore di calcolo che ha portato all’impatto. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso gli accertamenti.

Un errore di calcolo e l’incidente. E’ quanto avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 16, in via Golena, appena fuori Ferrara. Lungo il ponte bailey – a senso unico alternato – che collega l’abitato di Cocomaro di Focomorto con Cocomaro di Cona (e via Comacchio), infatti, un furgoncino.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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