Incidente sul ponte | furgone frigo sbaglia la misura colpisce la struttura e la danneggia

Nella tarda mattinata di giovedì 16, in via Golena, appena fuori Ferrara, si è verificato un incidente sul ponte. Un furgone frigo ha colpito la struttura dopo aver sbagliato la misura, causando danni alla struttura stessa. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente. La polizia sta valutando le cause dell’errore di calcolo che ha portato all’impatto. La zona è stata messa in sicurezza e sono in corso gli accertamenti.

Un errore di calcolo e l’incidente. E’ quanto avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 16, in via Golena, appena fuori Ferrara. Lungo il ponte bailey – a senso unico alternato – che collega l’abitato di Cocomaro di Focomorto con Cocomaro di Cona (e via Comacchio), infatti, un furgoncino.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente in centro a Milano, furgone resta incastrato sul ponte pedonale della Darsena Leggi anche: Incidente a Torino: furgone esce di strada e danneggia un’auto parcheggiata e un'aiuola Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Susegana Nervesa della Battaglia. Grave incidente tra 5 auto nel ponte sul Piave: feriti e traffico bloccato; Incidente sulla FiPiLi, furgone si ribalta e blocca la carreggiata in superstrada; Doppio incidente in pochi minuti a San Michele all’Adige, una persona ferita - Lavis - Rotaliana; Incidente tra camion e furgone frigo: un morto e un ferito grave. Tragico scontro tra furgone e camion: muore il 48enne Gianluca GussettiMARIANO DEL FRIULI – Un impatto devastante, che non gli ha lasciato scampo. Si chiamava Gianluca Gussetti, aveva 48 anni ed era originario di Udine l’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente ... nordest24.it Incidente in Fi-Pi-Li tra Scandicci e Firenze, traffico bloccatoIncidente sulla Fi-Pi-Li tra Scandicci e l'uscita del viadotto del Ponte all'Indiano in direzione Firenze: coinvolti un'auto e un furgone, che si è ... gonews.it Morte Manninger, le foto schock dell'incidente: il passaggio a livello e l'auto distrutta dal treno x.com TRAGEDIA SUI BINARI, MUORE MANNINGER L’ex portiere della Juventus Alexander Manninger è morto a 48 anni in un incidente stradale avvenuto giovedì mattina nei pressi di Salisburgo, in Austria, dopo uno scontro tra la sua auto e un treno regionale. facebook