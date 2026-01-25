Incidente a Torino | furgone esce di strada e danneggia un’auto parcheggiata e un' aiuola

Oggi, 25 gennaio, a Torino si è verificato un incidente alle ore 15 presso l’incrocio tra via Ivrea e via Cavagnolo. Un furgone è uscito di strada, causando danni a un’auto parcheggiata e a un’aiuola. L’accaduto è sotto osservazione dalle autorità, senza segnalare feriti o altre conseguenze significative.

Incidente stradale intorno alle 15 di oggi, 25 gennaio, a Torino. Un furgone è uscito di strada all’incrocio tra via Ivrea e via Cavagnolo, danneggiando un’aiuola e una macchina parcheggiata. Secondo le prime informazioni disponibili, il conducente del mezzo è rimasto ferito, ma non in modo grave.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a San Giorgio Canavese: auto esce di strada e si ribalta nel fossoNella giornata di giovedì 22 gennaio 2026, si è verificato un incidente sull'autostrada Torino-Aosta, all’altezza di San Giorgio Canavese.

Incidente a Gazoldo, furgone per il trasporto disabili esce di strada: tre feritiQuesta mattina a Gazoldo degli Ippoliti, in via Postumia, si è verificato un incidente stradale coinvolgente un furgone per il trasporto disabili.

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Foglizzo: due furgoni si scontrano e si ribaltano in carreggiata perdendo parte del carico. Tratta chiusa e lunghe codeUn incidente ha mandato nel caos la circolazione sull'autostrada Torino-Aosta-Monte Bianco nella prima mattinata di oggi, venerdì 23 gennaio 2026, in direzione della Valle. Nel tratto compreso tra gli ... torinotoday.it

Incidente all'ingresso-uscita dello svincolo di Stupinigi a Nichelino: coinvolti diversi veicoliUn incidente che ha coinvolto cinque o sei veicoli, tra cui alcune auto, un tir e un furgone, è avvenuto in viale Torino all'ingresso-uscita dello svincolo della tangenziale sud di Stupinigi, sul terr ... torinotoday.it

A Torino Nord un incidente evitabile riaccende il tema dei controlli e della sicurezza negli spazi del mercato. - facebook.com facebook

Autostrada #A5 Torino-Aosta Incidente in Volpiano in direzione Courmayeur agg. ore 11:44 x.com