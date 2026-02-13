Incidente in centro a Milano furgone resta incastrato sul ponte pedonale della Darsena

Venerdì 13 febbraio, un furgone si è bloccato sul ponte pedonale della Darsena a Milano, creando scompiglio in centro città. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio, quando il veicolo ha accidentalmente finito per incastrarsi sotto la struttura, impedendo il passaggio pedonale. La causa sembra essere stata una manovra sbagliata del conducente, che ha perso il controllo mentre attraversava il ponticello vicino all’ex Naviglio Vallone. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i tecnici, che hanno dovuto lavorare a lungo per rimuovere il furgone e mettere in sicurezza l’area.

Un furgone è rimasto incastrato sul ponte pedonale della Darsena. Il singolare incidente è avvenuto nel primissimo pomeriggio di venerdì 13 febbraio sul ponticello che si trova nei pressi dell’ex Naviglio Vallone. Tutto è accaduto intorno alle 13, come appreso da MilanoToday. Al momento non è chiaro perché il furgone si trovasse sul ponte pedonale. Immediatamente è scattata la chiamata al 112 e la telefonata è stata trasferita ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I pompieri, tuttavia, non sono potuti intervenire perché - stando a quanto appreso - i loro mezzi, troppo pesanti, non sarebbero riusciti a raggiungere il furgone.🔗 Leggi su Milanotoday.it

