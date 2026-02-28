Cade dal tetto durante una manutenzione sul posto l' elisoccorso | gravissimo un uomo

Venerdì sera, intorno alle 22, un uomo è caduto dal tetto mentre stava effettuando lavori di manutenzione a Monestirolo, frazione di Ferrara. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e le ambulanze, poiché le sue condizioni sono risultate gravissime. La dinamica dell’incidente ha coinvolto una persona impegnata in lavori domestici sul tetto di una abitazione.

Un grave infortunio domestico. E' quanto è accaduto la sera di venerdì 27, intorno alle 22, a Monestirolo (frazione di Ferrara). Un uomo di circa 50 anni, infatti, è caduto da un'altezza di tre metri mentre stava svolgendo un lavoro di manutenzione al tetto di un'abitazione di via de Prati.