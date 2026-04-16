Incidente sul lavoro operaio schiacciato tra due mezzi | è grave

Un incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere dell’area industriale di Sicignano degli Alburni, coinvolgendo un operaio di 48 anni. Durante le operazioni di rifornimento, l’uomo è stato schiacciato tra due mezzi, riportando ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso.

Ancora un incidente sul lavoro a Sicignano degli Alburni. Questa volta è accaduto in un cantiere situato nell’area industriale, dove un operaio di 48 anni è rimasto seriamente ferito mentre era impegnato in operazioni di rifornimento. L’uomo, originario di Matera, è stato coinvolto in una.🔗 Leggi su Salernotoday.it Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru Notizie correlate Grave incidente sul lavoro nel Milanese: operaio schiacciato da una lastra, è in pericolo di vitaUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio, all’interno di un impianto produttivo nei pressi di... Schiacciato sotto al muletto, grave incidente sul lavoro: operaio di 60 anni portato a CareggiCalenzano (Firenze), 24 febbraio 2026 – Un operaio di 60 anni è rimasto gravemente ferito in via Baldanzese, a Calenzano, dopo essere rimasto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Incidente sul lavoro a Monserrato, operaio travolto da un muletto: in codice rosso al Brotzu; Incidente sul lavoro a Palermo, lavoravano in nero i due operai morti cadendo da una gru; I due operai morti nell'incidente sul lavoro in via Marturano, è il giorno dell'autopsia. INFORTUNIO SUL LAVORO A PAVULLO: OPERAIO PRECIPITA DA UNA CISTERNAIncidente sul lavoro a Pavullo. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, un operaio che stava lavorando presso la sede della Cooperativa Il Dragone di via Giardini è caduto, ferendosi gravemente. Se ... tvqui.it Incidente sul lavoro, operaio 45enne precipita da un ponteggio: trauma cranicoL'Aquila. Paura nel pomeriggio a Pizzoli, dove si è verificato un incidente sul lavoro che avrebbe potuto avere conseguenze ben ... marsicalive.it Incidente in una zona di campagna del centro del Reggino. Indagini per capire se la piccola sia caduta dal mezzo in movimento oppure se sia scesa durante le manovre. Proclamato il lutto cittadino - facebook.com facebook Montichiari: incidente sulla SP236, coinvolti un camion e due auto. Nessun ferito grave, ma il conducente del mezzo pesante positivo all’alcol (0,97 g/l). Strada riaperta alle 12:20. #lagodigarda #cronaca #incidenti x.com