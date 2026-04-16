Incidente sul lavoro operaio schiacciato tra due mezzi | è grave

Da salernotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sul lavoro si è verificato in un cantiere dell’area industriale di Sicignano degli Alburni, coinvolgendo un operaio di 48 anni. Durante le operazioni di rifornimento, l’uomo è stato schiacciato tra due mezzi, riportando ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche del caso.

Ancora un incidente sul lavoro a Sicignano degli Alburni. Questa volta è accaduto in un cantiere situato nell’area industriale, dove un operaio di 48 anni è rimasto seriamente ferito mentre era impegnato in operazioni di rifornimento. L’uomo, originario di Matera, è stato coinvolto in una.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru

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