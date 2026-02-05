Questa mattina un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro vicino a Cambiago. Secondo le prime ricostruzioni, una lastra gli è caduta addosso mentre lavorava in un impianto produttivo. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le sue condizioni sono apparse molto gravi. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per capire cosa sia successo.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 5 febbraio, all'interno di un impianto produttivo nei pressi di Cambiago, piccolo comune della provincia di Milano. Un operaio di 57 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una lastra durante il turno di lavoro. Le sue condizioni sono estremamente critiche e l'uomo si troverebbe in pericolo di vita. L'allarme e l'arrivo dei soccorsi. Secondo quanto comunicato dall' Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle ore 8:00.

© Dayitalianews.com - Grave incidente sul lavoro nel Milanese: operaio schiacciato da una lastra, è in pericolo di vita

Un uomo di 57 anni è stato travolto da una lastra in un impianto nel Milanese.

